Азербайджанский военнослужащий награжден на международном мероприятии в Китае

Азербайджанский военнослужащий награжден на международном мероприятии в Китае.

Азербайджанский военнослужащий награжден на международном мероприятии в Китае.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что военнослужащий армии Азербайджана принял участие в "Международном диалоге по модернизации Китая", проходившем в Китайской Народной Республике.

Полковник-лейтенант Эльхан Фарзалиев, приглашенный на это мероприятие в связи с его активной общественной деятельностью в международном учебном заведении, где он проходит обучение, выступил на темы азербайджано-китайских отношений и беспилотных летательных аппаратов.

Азербайджанский военнослужащий, чье выступление получило высокую оценку в ходе диалога, в котором приняли участие 55 студентов из 36 стран, был награжден почетной грамотой.