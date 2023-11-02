Азербайджанский военнослужащий награжден на международном мероприятии в Китае.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Отмечается, что военнослужащий армии Азербайджана принял участие в "Международном диалоге по модернизации Китая", проходившем в Китайской Народной Республике.
Полковник-лейтенант Эльхан Фарзалиев, приглашенный на это мероприятие в связи с его активной общественной деятельностью в международном учебном заведении, где он проходит обучение, выступил на темы азербайджано-китайских отношений и беспилотных летательных аппаратов.
Азербайджанский военнослужащий, чье выступление получило высокую оценку в ходе диалога, в котором приняли участие 55 студентов из 36 стран, был награжден почетной грамотой.