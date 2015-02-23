​Азербайджанский стенд вызвал повышенный интерес гостей выставки IDEX-2015

Абу-Даби. 23 февраля. REPORT.AZ/ В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби проходит второй день международной выставки оборонной техники IDEX-2015. Как сообщает Report, стенд Министерства оборонной промышленности Азербайджана (МОП) вызвал повышенный интерес со стороны иностранных гостей.

Так, делегации из Украины, Пакистана, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и других арабских стран выразили повышенный интерес к технике, производимой в Азербайджане. Особый интерес у гостей вызвали снайперские винтовки "Истиглал", "Ялгузаг", пистолеты "Зафар", а также боеприпасы. Также интерес вызвала новинка МОП – автомат ЕМ-14 калибра 5,56х45 мм.

Кроме того, делегация МОП во главе с министром Явером Джамаловым провела ряд встреч с делегациями других стран.

В частности были проведены переговоры с делегацией ОАЭ. Также, азербайджанская делегация посетила национальный стенд Судана, стенды компаний из ЮАР, Украины, Турции, Пакистана. Азербайджанская делегация ознакомилась с новинками этих компаний, обсудила перспективы сотрудничества.