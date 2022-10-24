Азербайджанский спецназовец, который предпочел смерть пленению

Военнослужащие Азербайджана - солдаты и офицеры, ставшие шехидами в 44-дневной Отечественной войне, золотыми буквами вписали свои имена в новейшую историю своей страны. В их числе также кавалер ордена ”Знамя Азербайджана" Алиев Керим Мухаммедали оглу.

Военнослужащие Азербайджана - солдаты и офицеры, ставшие шехидами в 44-дневной Отечественной войне, золотыми буквами вписали свои имена в новейшую историю своей страны. В их числе - кавалер ордена ”Знамя Азербайджана" Алиев Керим Мухаммедали оглу.

Керим родился 31 августа 1998 года в селе Алпоут Уджарского района. Окончил среднюю школу в этом же селе.

В 2016-2018 годах он прошел срочную действительную военную службу в рядах Вооруженных сил Азербайджана. Затем служил в звании прапорщика в рядах спецназа Минобороны.

К.Алиев, участвовавший с 27 сентября в боях за освобождение наших земель, проявил особое мужество при освобождении городов Физули, Джебраил, Зангилан, высоты Эргюнеш, поселка Гадрут, а также господствующей высоты в направлении Лачынского коридора.

Он героически сражался с врагом и стал шехидом 19 октября в ходе боев за освобождение Губадлы. Его похороны прошли 24 октября в родном селе Алпоут.

Распоряжениями президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева К.Алиев награжден орденом "Знамя Азербайджана", медалями "За освобождение Джебраила", "За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда", "За Родину", ”За отвагу".

Боевые товарищи с гордостью рассказывают о храбрости, бесстрашии и доблести, которые он проявил на войне.

Бывший военнослужащий Сил специального назначения Минобороны, ветеран Отечественной войны Айар Аббасов также сражался плечом к плечу с К.Алиевым. Их боевой путь начался с села Гараханбейли в Физулинском районе.

В интервью Report А.Аббасов отметил, что Керим всегда поддерживал высокий боевой дух. Он вспоминает своего товарища как храброго, бесстрашного воина, обладающего прекрасным чувством юмора и умевшего пошутить: "У него было прекрасное чувство юмора. Даже в ходе тяжелых боев он продолжал шутить, поднимал боевой дух своих товарищей".

По словам А.Аббасова, когда 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия перешла в контрнаступление, их подразделение были задействованы в направлении села Гараханбейли Физулинского района. Ветеран Отечественной войны отметил, что армяне сосредоточили в этом направлении большое количество военной техники и живой силы.

"Шли ожесточенные и тяжелые бои, в ходе которых стал шехидом командир нашей группы капитан Кямиль Ширинов. Керим и капитан были очень близкими друзьями. Там он поклялся, что будет сражаться до последней капли крови, чтобы отомстить за Кямиля. Мы сражались в этом направлении четыре дня. Один из нас стал шехидом, 18 - получили ранения. 2 октября с направления Лелетепе мы приняли участие в боях за освобождение Джебраила. Наша армия наносила врагу сокрушительные удары. Враг находился в панике", - рассказал А. Аббасов.

По его словам, после трех дней пребывания в Джебраиле они очистили от врага территории в направлении Лелетепе, вдоль реки Араз, затем направились к Гадруту: "В расположенном между двумя горами Гадруте также шли кровопролитные сражения. Армяне занимали позиции на высотах, использовали все имеющееся вооружение, держали нас под сильным огнем. Прорваться было очень сложно. Армяне не хотели сдаваться. Однако мы смогли добиться своего. Группа из 12 человек начала продвижение в направлении расположения армянской системы ПВО. В этом бою в качестве трофеев мы захватили систему ПВО противника, а также автомобили "УАЗ" и "Урал", уничтожили полковника, капитана и 11 солдат противника. О героизме, который был проявлен Керимом в этих боях, было немедленно доложено командованию".

Другой боевой товарищ шехида, ветеран Отечественной войны Шамиль Мамедов, рассказал, что последний бой, в котором они вместе с Керимом приняли участие, проходил на Губадлинском направлении:

"Мы проводили там наблюдения с 16 октября. На основании информации, полученной разведкой, мы выяснили, что там дислоцированы значительные силы противника - около 600 человек. Нас обстреляли из минометов и крупнокалиберного оружия. Меня тяжело ранило осколком снаряда, Керим также был ранен. Когда он собрался идти вперед, я потянул его за руку, сказав, что он ранен. Он сказал, что наши товарищи впереди и он не может их оставить, после чего побежал вперед. В неравном бою Керим, у которого закончились боеприпасы, был ранен в обе ноги и укрылся в окопе. Несколько военнослужащих противника бросились к нему, радуясь, что возьмут в плен спецназовца. Керим терпеливо ожидал, чтобы они приблизились к нему вплотную, затем привел в действие две имевшиеся при нем гранаты и подорвал около 10 военнослужащих армян, а сам стал шехидом".