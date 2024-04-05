Азербайджанский спецназ провел учения в Нахчыване

В отдельной общевойсковой армии в Нахчыване прошли очередные командно-штабные учения.

В отдельной общевойсковой армии в Нахчыване прошли очередные командно-штабные учения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На первом этапе командно-штабных учений подразделения, привлеченные к практической деятельности, в разное время были подняты по тревоге и выведены в учебные районы.

Для комплектования войск мобилизационными резервами были развернуты пункты приема личного состава и техники, осуществлен практический прием призванного состава по специализации. После проведения соответствующей регистрации в пунктах личный состав прошел врачебный осмотр, был обеспечен оружием и другими необходимыми видами обеспечения.

В соответствии с задачей, поставленной высшим командованием, в развернутых полевых и стационарных пунктах управления боем было начато планирование операций и проведены соответствующие мероприятия для принятия оптимального решения.

Привлеченные к командно-штабным учениям танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения противовоздушной обороны и специального назначения успешно справились с поставленными задачами, создав благоприятные условия для выполнения задач, стоящих перед общевойсковыми подразделениями.

В ходе учений спецназом выполнены различные разведывательные задачи в глубине условного противника, в условиях труднопроходимой горной и скалистой местности, в том числе проведены операции на важных объектах условного противника.

На втором этапе учений в Симуляционном центре на компьютерах были отработаны принятые штабами решения для того, чтобы проверить умение командиров управлять подразделениями на поле боя, убедиться в эффективном использовании средств огневой поддержки и организации всестороннего обеспечения на всех этапах ведения боя.

"По итогам учений, на которых все поставленные цели были достигнуты в результате совместной деятельности соединений различных видов войск, был высоко оценен уровень подготовки штабов при планировании операций", - сообщили в Минобороны.