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Азербайджанский спецназ провел показательные учения в горной местности

Азербайджанский спецназ провел показательные учения в горной местности В подразделениях спецназа Отдельной общевойсковой армии состоялись показательные учения на тему "Тактические действия в труднодоступной горной местности"
Армия
4 сентября 2021 г. 20:03
Азербайджанский спецназ провел показательные учения в горной местности

В подразделениях спецназа Отдельной общевойсковой армии состоялись показательные учения на тему "Тактические действия в труднодоступной горной местности".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ходе учений, направленных на повышение управленческих навыков младших командиров, отработку вопросов взаимодействия с наступающими и поддерживающими подразделениями, основное внимание было уделено опыту, обретенному в ходе 44-дневной Отечественной войны и решению различных огневых задач.

Проведя визуальное наблюдение и воздушную разведку с использованием различных технических средств и беспилотных летательных аппаратов, командиры оценили положение противника. В соответствии с принятым решением были даны задания каждому спецназовцу.

Используя труднопроходимый рельеф местности, группа спецназа отработала скрытное скоординированное продвижение к инженерно-оснащенным позициям противника. Затем, воспользовавшись обстрелом, открытым группой огневой поддержки по вражеским позициям, они уничтожили живую силу противника и захватили господствующую высоту.

Группы спецназа, занявшие позиции на господствующей высоте, приняли меры для воспрепятствования контратаки противника и создания условий для безопасного движения других групп.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Çətin dağlıq ərazilərdə taktiki fəaliyyətlər” mövzusunda nümayiş məşğələsi keçirilib

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