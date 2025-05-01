Азербайджанский миротворец в Южном Судане награжден за отвагу

Азербайджанский миротворец в Южном Судане награжден за отвагу

Азербайджанский офицер, служащий в миротворческой миссии ООН (МООНЮС), награжден в Южном Судане.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, служащий в качестве военного наблюдателя майор Гарагёзов Мехман Хамдия оглу награжден медалью и почетной грамотой командующим силами безопасности МООНЮС генерал-лейтенантом Моханом Субраманианом за образцовое исполнение своих обязанностей.

Грамота вручена Гарагёзову за образцовую преданность и обеспечение успешной эвакуации членов долгосрочного патрулирования из зоны конфликта, не учитывая личную безопасность и проявив огромное мужество и отвагу.