Азербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо

Азербайджанские и турецкие миротворцы под лозунгом "один народ, два государства" продолжают плечом к плечу служить и проводить эвакуацию в Международном аэропорту имени Хамида Карзая в столице Афганистана, находящейся под контролем радикального движения "Талибан".
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, азербайджанские солдаты, круглосуточно обеспечивающие безопасность аэропорта, также совместно с турецкими коллегами помогают нуждающимся людям.
"В настоящее время мы служим в Афганистане совместно с нашими турецкими братьями и помогаем им", - сказал в беседе с турецким агентством миротворец Анар Бабаев.
Другой миротворец, Сахават Казымов, отметил, что азербайджанские силы служат в одном регионе с турецкими солдатами.
"Хочу передать приветь своей семье и семьям всех солдат. Все очень хорошо. Дай Бог, мы благополучно вернемся домой", - добавил он.
К нему присоединился другой азербайджанский солдат, Габиб Гасанов, который также передал привет своей семье.
Миротворец Гисмет Мусаев подчеркнул, что гордиться совместной с турецкими солдатами службой.
"Мы – братья", - заключил солдат.