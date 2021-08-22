Азербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо

Азербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо

Азербайджанские и турецкие миротворцы под лозунгом "один народ, два государства" продолжают плечом к плечу служить и проводить эвакуацию в Международном аэропорту имени Хамида Карзая в столице Афганистана, находящейся под контролем радикального движения "

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Азербайджанские и турецкие миротворцы под лозунгом "один народ, два государства" продолжают плечом к плечу служить и проводить эвакуацию в Международном аэропорту имени Хамида Карзая в столице Афганистана, находящейся под контролем радикального движения "Талибан". Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, азербайджанские солдаты, круглосуточно обеспечивающие безопасность аэропорта, также совместно с турецкими коллегами помогают нуждающимся людям. "В настоящее время мы служим в Афганистане совместно с нашими турецкими братьями и помогаем им", - сказал в беседе с турецким агентством миротворец Анар Бабаев. Другой миротворец, Сахават Казымов, отметил, что азербайджанские силы служат в одном регионе с турецкими солдатами. "Хочу передать приветь своей семье и семьям всех солдат. Все очень хорошо. Дай Бог, мы благополучно вернемся домой", - добавил он. К нему присоединился другой азербайджанский солдат, Габиб Гасанов, который также передал привет своей семье. Миротворец Гисмет Мусаев подчеркнул, что гордиться совместной с турецкими солдатами службой. "Мы – братья", - заключил солдат. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Azerbaijani peacekeeper in Kabul: We are doing very well