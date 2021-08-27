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Азербайджанский миротворец: Мы достойно выполнили поставленную перед нами задачу в Афганистане

Азербайджанский миротворец: Мы достойно выполнили поставленную перед нами задачу в Афганистане "Мы достойно выполнили поставленную перед нами задачу в Афганистане".
Армия
27 августа 2021 г. 19:35
Азербайджанский миротворец: Мы достойно выполнили поставленную перед нами задачу в Афганистане

"Мы достойно выполнили поставленную перед нами задачу в Афганистане".

Об этом Report заявил вернувшийся из Афганистана на родину азербайджанский миротворец Сеймур Пашаев.

"Мы организовывали и обеспечивали эвакуацию гражданских лиц в аэропорту. Мы всегда готовы достойно выполнять поставленные перед нами задачи. Мы гордимся тем, что представляем наше государство. Я горжусь тем, что служу в азербайджанской армии.

Наша миссия состояла в обеспечении охраны международного аэропорта Кабула. Мы несли службу плечом к плечу с нашими турецкими братьями в Афганистане", - добавил он.

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Версия на английском языке Azerbaijani peacekeeper: "We have worthily fulfilled the task set in Afghanistan"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sülhməramlısı: "Əfqanıstanda qarşımıza qoyulan tapşırığı layiqincə yerinə yetirdik"

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