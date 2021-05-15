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Азербайджанские ВВС выполняют плановые учебно-тренировочные полеты

Азербайджанские ВВС выполняют плановые учебно-тренировочные полеты В соответствии с планом подготовки, боевые самолеты, “Байрактар”ы и другие беспилотные летательные аппараты различных типов Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам.
Армия
15 мая 2021 г. 13:34
Азербайджанские ВВС выполняют плановые учебно-тренировочные полеты

В соответствии с планом подготовки, боевые самолеты, “Байрактар”ы и другие беспилотные летательные аппараты различных типов Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана приступили к учебно-тренировочным полетам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Полеты авиационных средств выполняются по определенным маршрутам.

В рамках тренировок, проводимых в целях совершенствования боевых навыков, военные пилоты и операторы БПЛА выполняют задачи в ночное и дневное время.

В ходе учебных тренировок проводится воздушная разведка с определением координат наземных целей условного противника.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri təlim-məşq uçuşları keçirir

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