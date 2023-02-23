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Азербайджанские военные врачи провели 71 операцию и оказали помощь 468 пострадавшим в Турции

Азербайджанские военные врачи провели 71 операцию и оказали помощь 468 пострадавшим в Турции Азербайджанские военные врачи провели в Турции 71 хирургическую операцию и оказали амбулаторную помощь 468 пострадавшим при землетрясении.
Армия
23 февраля 2023 г. 17:17
Азербайджанские военные врачи провели 71 операцию и оказали помощь 468 пострадавшим в Турции

Азербайджанские военные врачи провели в Турции 71 хирургическую операцию и оказали амбулаторную помощь 468 пострадавшим при землетрясении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что сегодня азербайджанскими медиками было успешно проведено еще 10 операций и обследовано 49 пострадавших.

Военно-медицинский персонал Азербайджанской армии продолжает взаимодействовать с представителями Министерства здравоохранения и Вооруженных сил Турции в Кахраманмараше.

Отметим, что военный медицинский персонал Азербайджанской Армии в составе 20 человек, включая хирурга общего профиля, травматолога, хирурга-отоларинголога, офтальмолога, нейрохирурга, ревматолога, анестезиолога, реконструктивного пластического хирурга, фельдшера, операционных медсестер и анестезистов, командирован в Турцию по указанию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani military doctors continue provision of medical aid to injured in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın hərbi həkimləri Türkiyədə 71 cərrahi əməliyyat icra edib, 468 nəfərə ambulator yardım göstərib

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