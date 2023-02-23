Азербайджанские военные врачи провели 71 операцию и оказали помощь 468 пострадавшим в Турции

Азербайджанские военные врачи провели в Турции 71 хирургическую операцию и оказали амбулаторную помощь 468 пострадавшим при землетрясении.

Азербайджанские военные врачи провели в Турции 71 хирургическую операцию и оказали амбулаторную помощь 468 пострадавшим при землетрясении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что сегодня азербайджанскими медиками было успешно проведено еще 10 операций и обследовано 49 пострадавших.

Военно-медицинский персонал Азербайджанской армии продолжает взаимодействовать с представителями Министерства здравоохранения и Вооруженных сил Турции в Кахраманмараше.

Отметим, что военный медицинский персонал Азербайджанской Армии в составе 20 человек, включая хирурга общего профиля, травматолога, хирурга-отоларинголога, офтальмолога, нейрохирурга, ревматолога, анестезиолога, реконструктивного пластического хирурга, фельдшера, операционных медсестер и анестезистов, командирован в Турцию по указанию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.