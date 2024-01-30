Азербайджанские военные в этом году примут участие в двух международных учениях

Азербайджанские военнослужащие примут участие в двух учениях в 2024 году.

Азербайджанские военнослужащие примут участие в двух учениях в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом сообщили в Минобороны Казахстана.

Сообщается, что ведомством запланированы следующие учения: командно-штабное учение "Бірлестік-2024" ("Объединились") с участием подразделений вооруженных сил Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, а также совместное военно-морское учение прикаспийских государств - Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия.

Кроме того, в сентябре-октябре 2024 года на территории Казахстана запланировано проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024".

На двусторонней основе также планируется проведение совместных учений с вооруженными силами Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.