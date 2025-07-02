Азербайджанские военные участвуют в международных учениях "Анатолийский орел-2025" - ВИДЕО

13:03

В Турции продолжаются международные военные учения "Анатолийский орел-2025".

Как сообщает корреспондент Report из Коньи, в учениях принимают участие представители Азербайджана и Турции, а также США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и НАТО.

Кроме того, военные Малайзия, Бразилия, Болгария, Мали и Нигерия отслеживают учения в качестве наблюдателей.

Целью учений является обмен знаниями, навыками и опытом всех участников в сценарии реальных боевых условий и повышение уровня подготовки для совместных операций.