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Азербайджанские военные продолжают оказывать помощь Турции

Азербайджанские военные продолжают оказывать помощь Турции Военнослужащие армии Азербайджана и члены их семей продолжают доставлять помощь в пункты сбора, созданные в соответствующих воинских частях министерства обороны в целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
Армия
15 февраля 2023 г. 11:41
Азербайджанские военные продолжают оказывать помощь Турции

Военнослужащие армии Азербайджана и члены их семей продолжают доставлять помощь в пункты сбора, созданные в соответствующих воинских частях министерства обороны в целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Привезенные военнослужащими и членами их семей одежда, продукты питания и другие необходимые принадлежности были сложены в пунктах сбора, после чего отсортированы, упакованы и отправлены в Турцию грузовым транспортом.

По указанию Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются меры по оказанию помощи братской Турции.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani servicemen and their family members join aid campaign for Türkiye 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri və ailə üzvləri Türkiyəyə növbəti yardım göndərib

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