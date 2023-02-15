Азербайджанские военные продолжают оказывать помощь Турции

Военнослужащие армии Азербайджана и члены их семей продолжают доставлять помощь в пункты сбора, созданные в соответствующих воинских частях министерства обороны в целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Военнослужащие армии Азербайджана и члены их семей продолжают доставлять помощь в пункты сбора, созданные в соответствующих воинских частях министерства обороны в целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Привезенные военнослужащими и членами их семей одежда, продукты питания и другие необходимые принадлежности были сложены в пунктах сбора, после чего отсортированы, упакованы и отправлены в Турцию грузовым транспортом.

По указанию Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются меры по оказанию помощи братской Турции.