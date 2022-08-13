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Азербайджанские военные приняли участие в учениях в Турции

Азербайджанские военные приняли участие в учениях в Турции В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в рамках проекта "Братская бригада" военнослужащие Азербайджанской армии в целях обмена опытом приняли участие в учениях в Турции.
Армия
13 августа 2022 г. 17:52
Азербайджанские военные приняли участие в учениях в Турции

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в рамках проекта "Братская бригада" военнослужащие Азербайджанской армии в целях обмена опытом приняли участие в учениях в Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

По случаю завершения учений прошло мероприятие с участием командующего армейским корпусом Вооруженных сил Турции генерал-лейтенанта Расима Ялдыза и других высокопоставленных офицеров.

Выступивший на мероприятии Р.Ялдыз подчеркнул, что в рамках проекта "Братская бригада" азербайджанские военнослужащие продемонстрировали образцовую службу, выразил уверенность, что они применят полученные знания и опыт для дальнейшего укрепления Азербайджанской армии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri "Qardaş Briqada" layihəsi çərçivəsində Türkiyədə təlimdə iştirak edib

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