Азербайджанские военные приняли участие в штабных учениях НАТО в Болгарии

16:01 Представители азербайджанской армии приняли участие в многонациональных командно-штабных учениях НАТО "Решительная сила-2025" (Resolute Force-2025).

Представители ВС Азербайджана приняли участие в многонациональных командно-штабных учениях НАТО "Решительная сила-2025" (Resolute Force-2025).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В учениях, организованных в Военной Академии имени Г.С.Раковского в Болгарии, Азербайджан представляла группа офицерского состава Института военного управления.

В учениях, в которых также участвовали представители армий Болгарии, Грузии, Румынии, Северной Македонии, Греции, "наши офицеры выполнили поставленные задачи".

Целью проведения учений являлось выполнение действий в соответствии с процессом принятия военных решений, а также повышение навыков командиров и штабов по управлению подразделениями в оперативной обстановке.

По окончании командно-штабных учений участникам были вручены сертификаты.