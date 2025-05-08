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​​​​​​​Азербайджанские военные примут участие в учениях Anatolian Phoenix-2025 в Турции

​​​​​​​Азербайджанские военные примут участие в учениях Anatolian Phoenix-2025 в Турции В Азербайджане проведен строевой смотр военнослужащих, которые примут участие в международных учениях Anatolian Phoenix-2025, запланированных с 12 по 23 мая в городе Конья Турецкой Республики.
Армия
8 мая 2025 г. 18:07
​​​​​​​Азербайджанские военные примут участие в учениях Anatolian Phoenix-2025 в Турции

В Азербайджане проведен строевой смотр военнослужащих, которые примут участие в международных учениях Anatolian Phoenix-2025, запланированных с 12 по 23 мая в городе Конья (Турция).

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Военнослужащим была представлена информация о цели и значимости учений, а также даны поручения в связи с правилами безопасности и организационными вопросами", - отмечает ведомство.

Азербайджан на учениях представят пилоты военно-воздушных сил, специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной служб, технический персонал и авиационные средства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun “Anadolu Ankası – 2025” təlimində iştirak edəcək heyətinə baxış keçirilib

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