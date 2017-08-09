Азербайджанские военные повара выиграли бронзовую медаль конкурса "Полевая кухня"

По итогам трех этапов военные повара Азербайджана, заняв третье место, удостоились бронзовой медали Армейских международных игр

9 августа, 2017 14:12

© Mod.gov.az https://report.az/storage/news/213b27805d3b7b964b4e51e5f58e64e9/092364e7-9b6b-4994-97ec-f4e6e504edf8_292.jpg Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В подмосковном Алабино в рамках проведения Армейских международных игр завершился финальный этап международного конкурса "Полевая кухня". Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана. По итогам трех этапов военные повара Азербайджана, заняв третье место, удостоились бронзовой медали Армейских международных игр.