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    Азербайджанские военные повара выиграли бронзовую медаль конкурса "Полевая кухня"

    По итогам трех этапов военные повара Азербайджана, заняв третье место, удостоились бронзовой медали Армейских международных игр
    © Mod.gov.az

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В подмосковном Алабино в рамках проведения Армейских международных игр завершился финальный этап международного конкурса "Полевая кухня".

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

    По итогам трех этапов военные повара Азербайджана, заняв третье место, удостоились бронзовой медали Армейских международных игр.

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