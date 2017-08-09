Азербайджанские военные повара выиграли бронзовую медаль конкурса "Полевая кухня"

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В подмосковном Алабино в рамках проведения Армейских международных игр завершился финальный этап международного конкурса "Полевая кухня".
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
По итогам трех этапов военные повара Азербайджана, заняв третье место, удостоились бронзовой медали Армейских международных игр.
Samirə AbdullayevaАвтор новости