Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полеты

Авиационными подразделениями Военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полеты на учебных самолетах Super Mushshak.

Авиационными подразделениями Военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полеты на учебных самолетах Super Mushshak.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

После проверки состояния здоровья летных экипажей и оглашения правил безопасности военные пилоты провели контрольный осмотр учебных самолетов Super Mushshak.

Молодые пилоты успешно выполнили задачи по взлету и посадке, полету в составе авиационных групп по заданным маршрутам, пилотажные маневры на различных высотах и другие учебные задачи.

В ходе полетов, проводимых в целях повышения боевой подготовки и практических навыков военных пилотов, были достигнуты все поставленные цели.