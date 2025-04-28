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Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полеты

Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полеты Авиационными подразделениями Военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полеты на учебных самолетах Super Mushshak.
Армия
28 апреля 2025 г. 14:26
Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полеты

Авиационными подразделениями Военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полеты на учебных самолетах Super Mushshak.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

После проверки состояния здоровья летных экипажей и оглашения правил безопасности военные пилоты провели контрольный осмотр учебных самолетов Super Mushshak.

Молодые пилоты успешно выполнили задачи по взлету и посадке, полету в составе авиационных групп по заданным маршрутам, пилотажные маневры на различных высотах и другие учебные задачи.

В ходе полетов, проводимых в целях повышения боевой подготовки и практических навыков военных пилотов, были достигнуты все поставленные цели.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani military pilots conduct next training flights
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın hərbi pilotları növbəti təlim-məşq uçuşları keçiriblər

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