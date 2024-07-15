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Военные пилоты Азербайджана нанесли удары по наземным целям условного противника

Военные пилоты Азербайджана нанесли удары по наземным целям условного противника На международных оперативно-тактических командно-штабных учениях "Бірлестік-2024", проводимых в казахстанском городе Актау, авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана совершили учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой.
Армия
15 июля 2024 г. 12:11
Военные пилоты Азербайджана нанесли удары по наземным целям условного противника

На международных оперативно-тактических командно-штабных учениях "Бірлестік-2024", проводимых в казахстанском городе Актау, авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана совершили учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

После доведения до сведения личного состава правил безопасности было проверено состояние здоровья военных пилотов.

В соответствии с планом учений самолеты "Су-25ML" совершили полеты по заданным маршрутам в дневное и ночное время, выполнив задачи по совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах.

Азербайджанские военные пилоты успешно выполнили задачи по ведению воздушной разведки, определению координат наземных целей условного противника, нанесению ударов и уничтожению целей.

Следует отметить, что на международных оперативно-тактических командно-штабных учениях "Бірлестік-2024" азербайджанские военные пилоты продемонстрировали высокий уровень профессионализма, успешно выполнив все поставленные задачи.

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Версия на английском языке Azerbaijani military pilots show professionalism in Birlestik-2024 exercise
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hərbi pilotları Qazaxıstanda şərti düşmənə məxsus yerüstü hədəflərə zərbələr endiriblər

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