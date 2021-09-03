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Азербайджанские военные пилоты на учениях "TURAZ Şahini-2021" провели полеты для изучения местности

Азербайджанские военные пилоты на учениях "TURAZ Şahini-2021" провели полеты для изучения местности Продолжаются совместные тактико-летные учения "TURAZ Şahini-2021".
Армия
3 сентября 2021 г. 19:07
Азербайджанские военные пилоты на учениях TURAZ Şahini-2021 провели полеты для изучения местности

Продолжаются совместные летно-тактические учения "TURAZ Şahini-2021".

Как сообщили Report в Министерстве обороны, согласно плану учений, пилоты ВВС Азербайджана и Турции выполнили полеты для изучения местности.
Перед выполнением полетов для летчиков был организован брифинг, обсуждены погодные условия и другие технические вопросы, а также доведены правила безопасности.
Затем турецкие пилоты выполнили полеты на истребителях F-16, а азербайджанские военные летчики-на истребителях «МиГ-29» и штурмовиках «Су-25».

Учения продолжаются.

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Версия на английском языке Фото"TurAz Falcon-2021" joint flight-tactical exercises: Azerbaijani military pilots conducted flights to study terrain
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbi pilotları "TURAZ Şahini-2021" təlimlərində ətrafı tanıma uçuşları keçirib

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