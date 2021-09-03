Азербайджанские военные пилоты на учениях "TURAZ Şahini-2021" провели полеты для изучения местности

Продолжаются совместные тактико-летные учения "TURAZ Şahini-2021".

Продолжаются совместные летно-тактические учения "TURAZ Şahini-2021".

Как сообщили Report в Министерстве обороны, согласно плану учений, пилоты ВВС Азербайджана и Турции выполнили полеты для изучения местности.

Перед выполнением полетов для летчиков был организован брифинг, обсуждены погодные условия и другие технические вопросы, а также доведены правила безопасности.

Затем турецкие пилоты выполнили полеты на истребителях F-16, а азербайджанские военные летчики-на истребителях «МиГ-29» и штурмовиках «Су-25».

Учения продолжаются.