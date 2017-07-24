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    Азербайджанские военные отправились в Москву

    Он примут участие в «Армейских международных играх - 2017»

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанские военные, участвующие в Армейских международных играх отправились в Москву.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Сообщается, что часть делегации Вооруженных сил Азербайджана отправилась в Москву для участия в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня», проводимых в рамках «Армейские международные игры - 2017».

    Другая группа военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана в ближайшие дни отправится в Казахстан для участия в конкурсах «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня».

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