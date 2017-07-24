Азербайджанские военные отправились в Москву

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанские военные, участвующие в Армейских международных играх отправились в Москву.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Сообщается, что часть делегации Вооруженных сил Азербайджана отправилась в Москву для участия в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня», проводимых в рамках «Армейские международные игры - 2017».

Другая группа военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана в ближайшие дни отправится в Казахстан для участия в конкурсах «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня».