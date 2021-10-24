Азербайджанские военные моряки завершили стажировку в Турции

Лейтенанты, окончившие военно-морской факультет Азербайджанской военной академии, прошли курс стажировки на фрегатах ВМФ, проходивший в Турции с 27 сентября по 22 октября 2021 года.

Лейтенанты, окончившие военно-морской факультет Азербайджанской военной академии, прошли курс стажировки на фрегатах ВМФ, проходивший в Турции с 27 сентября по 22 октября 2021 года.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщило министерство национальной обороны Турции.

Отметим, что 20 октября состоялась церемония выпуска азербайджанских моряков, участвующих на курсах в Турции.

Курсы, проводившиеся в Командовании группы десантных войск, длились с 20 сентября по 15 октября. Выпускникам курса были вручены сертификаты командования ВМС Турции.