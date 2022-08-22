Азербайджанские военные моряки успешно завершили очередной этап

Команды, участвующие в конкурсе «Кубок моря», организованном в Азербайджане в рамках «Армейских международных игр-2022», выполнили задачи по использованию спасательных средств на этапе «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка».

Команды, участвующие в конкурсе «Кубок моря», организованном в Азербайджане в рамках «Армейских международных игр-2022», выполнили задачи по использованию спасательных средств на этапе «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка».

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В соответствии с условиями упражнения, на этом этапе каждая команда в составе пяти человек, проплыв 25 метров в гидрокостюмах, привели спасательные шлюпки при помощи вёсел к месту назначения.

По решению судейской комиссии азербайджанская и российская команды с одинаковым количеством очков заняли первое место, команда Ирана расположилась на втором месте, а команда Казахстана - на третьем.