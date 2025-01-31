Азербайджанские военные демонстрируют высокий профессионализм на учениях в Карсе

11:28

Азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм на многонациональных "Зимних учениях - 2025".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Учения проходят в Карсе (Турция).

В учениях принимают участие более 12 тысяч военнослужащих из разных стран, осуществляются мероприятия по обеспечению взаимодействия подразделений во время военных операций, проверке боевых навыков, управлению огнем, а также поисково-спасательные мероприятия и действия по боевому обеспечению.