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Азербайджанские военные демонстрируют высокий профессионализм на учениях в Карсе

Азербайджанские военные демонстрируют высокий профессионализм на учениях в Карсе 11:28
Армия
31 января 2025 г. 11:42
Азербайджанские военные демонстрируют высокий профессионализм на учениях в Карсе

Азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм на многонациональных "Зимних учениях - 2025".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Учения проходят в Карсе (Турция).

В учениях принимают участие более 12 тысяч военнослужащих из разных стран, осуществляются мероприятия по обеспечению взаимодействия подразделений во время военных операций, проверке боевых навыков, управлению огнем, а также поисково-спасательные мероприятия и действия по боевому обеспечению.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri “Qış təlimi - 2025”də yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirirlər

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