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Азербайджанские военнослужащие вышли в полуфинал конкурса "Танковый биатлон"

Азербайджанские военнослужащие вышли в полуфинал конкурса "Танковый биатлон" Азербайджанские военнослужащие, принимающие участие в конкурсе "Танковый биатлон", проходивших в рамках "Армейских международных игр-2022" в Москве, на полигоне Алабино, вышли в полуфинал конкурса.
Армия
19 августа 2022 г. 16:24
Азербайджанские военнослужащие вышли в полуфинал конкурса Танковый биатлон

Азербайджанские военнослужащие, принимающие участие в конкурсе "Танковый биатлон", проходивших в рамках "Армейских международных игр-2022" в Москве, на полигоне Алабино, вышли в полуфинал конкурса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На этапе "Индивидуальной гонки" третий экипаж азербайджанских танкистов состязался с командой из Монголии и успешно преодолел установленное расстояние по маршруту, уничтожив цели точным огнем.

В итоге азербайджанские военнослужащие вышли в полуфинал конкурса, опередив сборную Монголии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri “Tank biatlonu” müsabiqəsində yarımfinala yüksəlib

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