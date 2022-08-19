Азербайджанские военнослужащие вышли в полуфинал конкурса "Танковый биатлон"

Азербайджанские военнослужащие, принимающие участие в конкурсе "Танковый биатлон", проходивших в рамках "Армейских международных игр-2022" в Москве, на полигоне Алабино, вышли в полуфинал конкурса.

Азербайджанские военнослужащие, принимающие участие в конкурсе "Танковый биатлон", проходивших в рамках "Армейских международных игр-2022" в Москве, на полигоне Алабино, вышли в полуфинал конкурса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На этапе "Индивидуальной гонки" третий экипаж азербайджанских танкистов состязался с командой из Монголии и успешно преодолел установленное расстояние по маршруту, уничтожив цели точным огнем.

В итоге азербайджанские военнослужащие вышли в полуфинал конкурса, опередив сборную Монголии.