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Азербайджанские военнослужащие ведут подготовку к конкурсу "Мастера артиллерийского огня"

Азербайджанские военнослужащие ведут подготовку к конкурсу "Мастера артиллерийского огня" Продолжается подготовка наших военнослужащих к конкурсу "Мастера артиллерийского огня", проходящего в Казахстане в рамках Армейских международных игр-2021.
Армия
23 августа 2021 г. 16:07
Азербайджанские военнослужащие ведут подготовку к конкурсу Мастера артиллерийского огня

Продолжается подготовка наших военнослужащих к конкурсу "Мастера артиллерийского огня", проходящего в Казахстане в рамках Армейских международных игр-2021.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Военнослужащими были отработаны упражнения по занятию огневых позиций и развертыванию командно-наблюдательных пунктов, приведению минометных установок в боевое и походное положение, прицеливанию, заряжанию и выполнению боевых стрельб.

Усовершенствованы навыки наших артиллеристов по управлению боевой техникой в условиях труднопроходимой местности и применению ее в боевых условиях.

На конкурсе, в котором примут участие артиллеристы из 10 стран мира, будут выполнены различные задания по этапам с использованием оружия и боевой техники.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbçilərimiz “Artilleriya atəşinin ustaları” müsabiqəsinə hazırlıq keçir

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