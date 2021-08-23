Азербайджанские военнослужащие ведут подготовку к конкурсу "Мастера артиллерийского огня"

Продолжается подготовка наших военнослужащих к конкурсу "Мастера артиллерийского огня", проходящего в Казахстане в рамках Армейских международных игр-2021.

Продолжается подготовка наших военнослужащих к конкурсу "Мастера артиллерийского огня", проходящего в Казахстане в рамках Армейских международных игр-2021.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Военнослужащими были отработаны упражнения по занятию огневых позиций и развертыванию командно-наблюдательных пунктов, приведению минометных установок в боевое и походное положение, прицеливанию, заряжанию и выполнению боевых стрельб.

Усовершенствованы навыки наших артиллеристов по управлению боевой техникой в условиях труднопроходимой местности и применению ее в боевых условиях.

На конкурсе, в котором примут участие артиллеристы из 10 стран мира, будут выполнены различные задания по этапам с использованием оружия и боевой техники.