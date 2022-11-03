Азербайджанские военнослужащие успешно завершили программу НАТО

В бельгийском городе Монс прошла ежегодная конференция в рамках программы НАТО "Концепция операционных возможностей" (КОВ).

В бельгийском городе Монс прошла ежегодная конференция в рамках программы НАТО "Концепция операционных возможностей" (КОВ).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На конференции с участием представителей различных штабов НАТО, а также военнослужащих Азербайджанской армии было особо подчеркнуто, что наша страна широко использует программу КОВ и обладает передовым опытом среди государств-партнеров.

Полномочный представитель Альянса вручил азербайджанским военнослужащим сертификат НАТО "Готов к бою".