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Азербайджанские военнослужащие успешно завершили программу НАТО

Азербайджанские военнослужащие успешно завершили программу НАТО В бельгийском городе Монс прошла ежегодная конференция в рамках программы НАТО "Концепция операционных возможностей" (КОВ).
Армия
3 ноября 2022 г. 14:14
Азербайджанские военнослужащие успешно завершили программу НАТО

В бельгийском городе Монс прошла ежегодная конференция в рамках программы НАТО "Концепция операционных возможностей" (КОВ).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На конференции с участием представителей различных штабов НАТО, а также военнослужащих Азербайджанской армии было особо подчеркнуто, что наша страна широко использует программу КОВ и обладает передовым опытом среди государств-партнеров.

Полномочный представитель Альянса вручил азербайджанским военнослужащим сертификат НАТО "Готов к бою".

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Версия на английском языке Azerbaijani servicemen successfully complete NATO program
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçiləri NATO-nun "Döyüşə hazırlıq" proqramını uğurla tamamlayıblar

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