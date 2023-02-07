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Азербайджанские военнослужащие успешно прошли курс минобороны Великобритании

Азербайджанские военнослужащие успешно прошли курс минобороны Великобритании Азербайджанские военнослужащие успешно завершили курс "Осведомленность о взрывоопасной угрозе" министерства обороны Великобритании.
Армия
7 февраля 2023 г. 08:42
Азербайджанские военнослужащие успешно прошли курс минобороны Великобритании

Азербайджанские военнослужащие успешно завершили курс "Осведомленность о взрывоопасной угрозе" министерства обороны Великобритании.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал посол Великобритании в нашей стране Фергус Олд.

"Мне было очень приятно вручить сертификаты по окончанию курса всем инструкторам Министерства обороны по приглашению генерала (Хикмет - ред.) Гасанова. Они успешно прошли курс по информированию о взрывоопасных угрозах, представленный министерством обороны Великобритании", - отметил посол на своей странице в социальной сети.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri Britaniya Müdafiə Nazirliyinin kursunu uğurla başa vurub

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