Азербайджанские военнослужащие успешно прошли курс минобороны Великобритании

Азербайджанские военнослужащие успешно завершили курс "Осведомленность о взрывоопасной угрозе" министерства обороны Великобритании.

Азербайджанские военнослужащие успешно завершили курс "Осведомленность о взрывоопасной угрозе" министерства обороны Великобритании.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал посол Великобритании в нашей стране Фергус Олд.

"Мне было очень приятно вручить сертификаты по окончанию курса всем инструкторам Министерства обороны по приглашению генерала (Хикмет - ред.) Гасанова. Они успешно прошли курс по информированию о взрывоопасных угрозах, представленный министерством обороны Великобритании", - отметил посол на своей странице в социальной сети.