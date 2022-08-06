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Азербайджанские военнослужащие успешно окончили курсы спецназа

Азербайджанские военнослужащие успешно окончили курсы спецназа В рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", заключенного между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, группа военнослужащих Азербайджанской армии приняла участие в курсах спецназа, проводимых в Анкаре.
Армия
6 августа 2022 г. 11:45
Азербайджанские военнослужащие успешно окончили курсы спецназа

В рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", заключенного между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, группа военнослужащих Азербайджанской армии приняла участие в курсах спецназа, проводимых в Анкаре.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В связи с завершением курса состоялась очередная церемония выпуска. Принявший участие в церемонии выпуска начальник Генштаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Яшар Гюлер поздравил военнослужащих, успешно окончивших курс, и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

В заключение выпускникам, окончившим курс, были вручены сертификаты.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani servicemen successfully complete Special Forces Courses
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi qulluqçular "Xüsusi təyinatlı kursu"nu müvəffəqiyyətlə bitiriblər

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