Азербайджанские военнослужащие успешно окончили курсы спецназа

В рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", заключенного между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, группа военнослужащих Азербайджанской армии приняла участие в курсах спецназа, проводимых в Анкаре.

В рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", заключенного между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, группа военнослужащих Азербайджанской армии приняла участие в курсах спецназа, проводимых в Анкаре.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В связи с завершением курса состоялась очередная церемония выпуска. Принявший участие в церемонии выпуска начальник Генштаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Яшар Гюлер поздравил военнослужащих, успешно окончивших курс, и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

В заключение выпускникам, окончившим курс, были вручены сертификаты.