​Азербайджанские военнослужащие провели стрельбы в ночных условиях - ВИДЕО

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В рамках проводимых с 5 апреля по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова с участием всех видов войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики широкомасштабных оперативно-тактических учений азербайджанские военнослужащие провели стрельбы в ночных условиях.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Наджмеддин Садыков выслушали доклады командиров подразделений и воинских частей об их решениях, планах и деятельности штабов.

Состоялся брифинг по вопросам уровня подготовки всех видов войск, оперативности выполнения заданий, организации взаимной деятельности и всестороннего обеспечения, исполнения поставленных задач, уровня подготовки личного состава и боевой техники к ночной деятельности.

Основные и вспомогательные войска, участвующие в условном ночном бою, успешно выполнили задания по учебному сценарию.

Проведена боевая стрельба мотострелковых и танковых подразделений, ракетных и артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, боевых самолетов и вертолетов, осуществлены запуски ракет и бомбардировки.

Все элементы совместных учений, впервые проводимых в ночных условиях и условиях ограниченной видимости, выполнены с большой точностью и профессионализмом. Боевая подготовка и умение личного состава были высоко оценены со стороны министерства обороны.

Напомним, что к учению были привлечены до 15 тысяч военнослужащих личного состава, более 200 единиц бронетехники, более 300 ракетных и артиллерийских установок, 12 боевых вертолетов и 8 боевых самолетов Военно-воздушных сил, оборонные системы для защиты от атак с воздуха, а также зенитно-ракетные установки, оснащенные современными комплексами ПВО.

Учения завершились.