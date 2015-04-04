​Азербайджанские военнослужащие пройдут курс по обезвреживанию взрывчатых веществ

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанские военнослужащие с 6 апреля по 17 июля примут участие на курсах по обезвреживанию взрывчатых веществ, которые пройдут в румынском городе Рымнику-Вильча. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанские военнослужащие также примут участие 6 апреля на конференции по тренингу и сотрудничеству в области здравоохранения в Баку, с 6 по 8 апреля в Стамбуле на совещании по сотрудничеству в сфере гидрографии и океанологии, с 6 по 17 апреля станут участниками тактических курсов для младшего офицерского состава, которые пройдут в городе Карачи в Пакистане. Состоится также обмен опытом в рамках программы "Теневой факультет" в Ньюпорте (США).