Азербайджанские военнослужащие присоединились к учениям НАТО в Грузии

Армия
7 августа 2025 г. 11:29
Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в качестве наблюдателей в учениях Agile Spirit-2025 в Грузии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Первый этап Agile Spirit-2025 в формате командно-штабных учений с компьютерной поддержкой проходил в учебных центрах Вазиани и Норио в Грузии, а компонент, относящийся к воздушно-десантным соединениям, был реализован в Турции.

Цель учений - внести вклад в укрепление мира и стабильности в Черноморском регионе, а также повысить боевую готовность, взаимодействие и оперативные возможности США, стран-членов и партнеров НАТО.

