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Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Пакистане

Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Пакистане Находящаяся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан делегация Министерства обороны Азербайджанской Республики 23 марта присутствовала на военном параде по случаю Дня Пакистана.
Армия
23 марта 2022 г. 11:14
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Пакистане

Находящаяся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан делегация Министерства обороны Азербайджанской Республики 23 марта присутствовала в военном параде по случаю Дня Пакистана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В качестве почетного гостя в параде принимал участие министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов.

В военном параде с участием представителей вооруженных сил различных государств нашу страну представлял парадный расчет Азербайджанской армии.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani service members attend military parade on occasion of Pakistan Day
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri Pakistanda paradda iştirak ediblər

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