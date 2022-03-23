Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Пакистане

Находящаяся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан делегация Министерства обороны Азербайджанской Республики 23 марта присутствовала в военном параде по случаю Дня Пакистана.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
В качестве почетного гостя в параде принимал участие министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов.
В военном параде с участием представителей вооруженных сил различных государств нашу страну представлял парадный расчет Азербайджанской армии.