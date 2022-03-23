Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Пакистане

Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Пакистане

Находящаяся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан делегация Министерства обороны Азербайджанской Республики 23 марта присутствовала на военном параде по случаю Дня Пакистана.

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Находящаяся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан делегация Министерства обороны Азербайджанской Республики 23 марта присутствовала в военном параде по случаю Дня Пакистана. Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана. В качестве почетного гостя в параде принимал участие министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов. В военном параде с участием представителей вооруженных сил различных государств нашу страну представлял парадный расчет Азербайджанской армии. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото Azerbaijani service members attend military parade on occasion of Pakistan Day