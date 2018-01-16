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    Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях в Грузии

    Военные учения завершатся 2 февраля

    Тбилиси. 16 января. REPORT.AZ/ В военных школах Грузии в Сачхере и Имерети начались учения "Зимняя подготовка военнослужащих в горных территориях".

    Как сообщает грузинское бюро Report, в учениях наряду с грузинскими военнослужащими также принимают участие военнослужащие из Азербайджана, Латвии, Польши и Армении.

    На мероприятии военные повысят знания и навыки в области маневрирования в горной территории во время выпадения снега, организации поисково-спасательных мероприятий, оказания первой медицинской помощи людям, оказавшимся под снежной лавиной, их эвакуации и других областях.

    Военнослужащим, успешно завершившим курс, будут вручены сертификаты и нагрудные знаки.

    Военные учения завершатся 2 февраля.

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