Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях в Грузии

Тбилиси. 16 января. REPORT.AZ/ В военных школах Грузии в Сачхере и Имерети начались учения "Зимняя подготовка военнослужащих в горных территориях".

Как сообщает грузинское бюро Report, в учениях наряду с грузинскими военнослужащими также принимают участие военнослужащие из Азербайджана, Латвии, Польши и Армении.

На мероприятии военные повысят знания и навыки в области маневрирования в горной территории во время выпадения снега, организации поисково-спасательных мероприятий, оказания первой медицинской помощи людям, оказавшимся под снежной лавиной, их эвакуации и других областях.

Военнослужащим, успешно завершившим курс, будут вручены сертификаты и нагрудные знаки.

Военные учения завершатся 2 февраля.