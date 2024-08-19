Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях "Алтын кыран-2024"

Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, на учебном полигоне "Коктал" в городе Жаркент Алматинской области Казахстана проводятся совместные тактико-специальные учения "Алтын кыран-2024" ("Золотой орё

Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, на учебном полигоне "Коктал" в городе Жаркент Алматинской области Казахстана проводятся совместные тактико-специальные учения "Алтын кыран-2024" ("Золотой орёл-2024").

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Группа военнослужащих азербайджанской армии отправилась в Казахстан для участия в учениях.

Совместные тактико-специальные учения "Алтын кыран-2024" продлятся до 24 августа.