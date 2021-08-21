Азербайджанские военнослужащие принимают участие в творческом конкурсе в Москве

В рамках "Армейских Международных игр – 2021" в Москве проходит творческий конкурс "Армия культуры". Азербайджан на конкурсе представляет коллектив ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

В рамках "Армейских Международных игр – 2021" в Москве проходит творческий конкурс "Армия культуры". Азербайджан на конкурсе представляет коллектив ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В творческом конкурсе наша команда будет состязаться в четырех этапах: "Вокальное мастерство", "Хореографическое мастерство", "Инструментальный жанр" и "Выставочная деятельность".

В рамках конкурса наши военнослужащие исполнят национальные военные марши, представят азербайджанские народные инструменты и национальные танцы.

Конкурс будет проходить с 22 августа по 5 сентября.

Отметим, что в состязаниях примут участие более 500 музыкантов, вокалистов и танцоров из 20 стран.