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Азербайджанские военнослужащие принимают участие в творческом конкурсе в Москве

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в творческом конкурсе в Москве В рамках "Армейских Международных игр – 2021" в Москве проходит творческий конкурс "Армия культуры". Азербайджан на конкурсе представляет коллектив ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.
Армия
21 августа 2021 г. 16:29
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в творческом конкурсе в Москве

В рамках "Армейских Международных игр – 2021" в Москве проходит творческий конкурс "Армия культуры". Азербайджан на конкурсе представляет коллектив ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В творческом конкурсе наша команда будет состязаться в четырех этапах: "Вокальное мастерство", "Хореографическое мастерство", "Инструментальный жанр" и "Выставочная деятельность".

В рамках конкурса наши военнослужащие исполнят национальные военные марши, представят азербайджанские народные инструменты и национальные танцы.

Конкурс будет проходить с 22 августа по 5 сентября.

Отметим, что в состязаниях примут участие более 500 музыкантов, вокалистов и танцоров из 20 стран.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani servicemen take part in "Army of Culture" creative contest held in Moscow
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri Moskvada yaradıcılıq müsabiqəsində iştirak edir

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