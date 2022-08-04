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Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях Представители Военно-морских сил азербайджанской армии принимают участие в "Учениях по противоминным мерам и водолазной подготовке", проходящих с 1 по 5 августа 2022 года в румынском городе Констанца в рамках программы "Евразийское партнерство" с Соединен
Армия
4 августа 2022 г. 15:47
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях

Представители Военно-морских сил азербайджанской армии принимают участие в "Учениях по противоминным мерам и водолазной подготовке", проходящих с 1 по 5 августа 2022 года в румынском городе Констанца в рамках программы "Евразийское партнерство" с Соединенными Штатами Америки.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Основной целью этих ежегодных учений является обсуждение и обмен опытом с партнерами по вопросам методов борьбы с минами, операций по обеспечению безопасности на море и защиты инфраструктуры, а также налаживание профессиональных взаимоотношений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun hərbçiləri beynəlxalq təlimdə iştirak edirlər

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