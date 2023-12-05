Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях в Турции

В Турции в рамках международных военных учений Nusret-2023, в которых также приняли участие азербайджанские военнослужащие, обезврежены условные мины.

В Турции в рамках международных военных учений Nusret-2023, в которых также приняли участие азербайджанские военнослужащие, обезврежены условные мины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Было отмечено, что в рамках учений с воздуха в море самолетом типа C-130 были установлены мины. Затем водолазы обезвредили их.

Отметим, что наряду с Азербайджаном в учениях принимают участие Бахрейн, Бразилия, Болгария, Южная Корея, Филиппины, Кувейт, Малайзия, Пакистан и Оман.

Учения продолжатся до 6 декабря.