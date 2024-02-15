Азербайджанские военнослужащие принимают участие на проводимых в Узбекистане курсах

Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в курсах "Горный лидер", проводимых в Ташкентской области Узбекистана.

Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в курсах "Горный лидер", проводимых в Ташкентской области Узбекистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На курсах, проводимых в Учебно-тренировочном центре горной подготовки "Чимган" Министерства обороны Узбекистана, участники совершенствуют полученные теоретические знания по эффективному использованию горного оборудования, скалолазанию, преодолению естественных горных преград, ведению огня в условиях гористой местности, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и их безопасной эвакуации.

Азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм на курсах.