Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях в Турции

Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии примет участие в учениях в Турции.

Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии примет участие в учениях в Турции.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, военнослужащие отправились в братскую Турцию для участия в совместных боевых тактических учениях "Гейдар Алиев-2023", посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Основной целью совместных боевых тактических учений, которые пройдут в турецком Карсе, является обеспечение координации войск во время боя, совершенствование управления, обмен опытом и повышение профессионализма личного состава.