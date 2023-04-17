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Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях в Турции

Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях в Турции Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии примет участие в учениях в Турции.
Армия
17 апреля 2023 г. 19:32
Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях в Турции

Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии примет участие в учениях в Турции.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, военнослужащие отправились в братскую Турцию для участия в совместных боевых тактических учениях "Гейдар Алиев-2023", посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Основной целью совместных боевых тактических учений, которые пройдут в турецком Карсе, является обеспечение координации войск во время боя, совершенствование управления, обмен опытом и повышение профессионализма личного состава.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri Türkiyədə təlimdə iştirak edəcək

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