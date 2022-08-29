Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях "Восток-2022" в России

Азербайджанские военнослужащие будут наблюдать за учениями "Восток-2022", которые пройдут в России.

Азербайджанские военнослужащие будут наблюдать за учениями "Восток-2022", которые пройдут в России.

Как передает Report со ссылкой на минобороны Российской Федерации, в учениях, которые состоятся с 1 по 7 сентября 2022 года на семи полигонах Восточного военного округа примут участие более 50 тысяч военнослужащих.

РФ в мероприятии представят органы военного управления и войска ВВО, Воздушно-десантные войска, дальняя и военно-транспортная авиация.

Кроме того, в маневрах примут участие группы оперативного управления, воинские контингенты и наблюдатели ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров. Это Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Лаос, Монголия, Никарагуа, Сирия и Таджикистан.

В "Востоке-2022" будут задействованы более пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 самолетов, 60 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов.