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Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях в Турции

Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях в Турции Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных военных учениях Nusret-2024 в Турции.
Армия
18 сентября 2024 г. 13:43
Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях в Турции

Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных военных учениях Nusret-2024 в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, учения продлятся с 20 по 29 сентября.

В мероприятии примет участие 2-ая Постоянная группа противоминной защиты НАТО, в состав которой входят корабли Турции, Румынии, Испании, Италии и Греции, а также Противоминная целевая военно-морская группа с участием Турции, Румынии и Болгарии.

Помимо Азербайджана, в учениях примут участие 54 наблюдателя из США, Бахрейна, ОАЭ, Бразилии, Болгарии, Индонезии, Марокко, Франции, Габона, Южной Кореи, Мальты, Малайзии, Перу, Пакистана, Румынии, Саудовской Аравии, Омана и Иордании.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə keçiriləcək beynəlxalq təlimlərə qatılacaq

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