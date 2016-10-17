Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных мероприятиях

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Экспертная встреча по Силам Амфибии пройдет в Бриндизи (Италия) с 17-го по 20-е октября, базовый курс по докладам в сфере материально-технического обеспечения пройдет в Латине (Италия) с 17-го по 21-ое октября.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства обороны, встреча постоянной группы экспертов тыла стран-партнеров НАТО пройдет в Скопье (Македония) с 17-го по 21-ое октября, курсы по борьбе с первичными оружиями массового поражения пройдут в Земянске Костолани (Словакия) с 17-го по 23-е октября, базовые курсы для штабных офицеров медицинской службы пройдут в Каунасе (Литва) с 17-го по 27-ое октября, учебный курс по планированию и оценке операций по поддержанию мира пройдут в Вышкове (Чехия) с 17-го по 28-ое октября.

В мероприятиях принимают участие представители Вооруженных сил Азербайджана.