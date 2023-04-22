Минобороны: азербайджанские военнослужащие подорвались на мине, произведённой в Армении

Был произведён осмотр территории, где 22 апреля примерно в 17:00 военный грузовик Азербайджанской Армии, перевозивший средства обеспечения на наши позиции, расположенные на высотах в окрестностях населённого пункта Аллахгулулар, подорвался на мине, заложе

Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине, произведённой в Армении.

Как передает Report , об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Был произведён осмотр территории, где 22 апреля примерно в 17:00 военный грузовик Азербайджанской Армии, перевозивший средства обеспечения на наши позиции, расположенные на высотах в окрестностях населённого пункта Аллахгулулар, подорвался на мине, заложенной армянами", - говорится в информации.

В ведомстве отметили, что в ходе поисковых работ, проведённых инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии, на этой территории было обнаружено несколько противотанковых и большое количество противопехотных мин, произведённых в Армении в 2021 году.

"Ещё раз заявляем, что перевозка военных грузов из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана должна быть немедленно прекращена, незаконные армянские вооружённые формирования должны быть в кратчайшие сроки выведены с нашей территории", - добавили в Минобороны.