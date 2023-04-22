О нас

Минобороны: азербайджанские военнослужащие подорвались на мине, произведённой в Армении

Минобороны: азербайджанские военнослужащие подорвались на мине, произведённой в Армении Был произведён осмотр территории, где 22 апреля примерно в 17:00 военный грузовик Азербайджанской Армии, перевозивший средства обеспечения на наши позиции, расположенные на высотах в окрестностях населённого пункта Аллахгулулар, подорвался на мине, заложе
Армия
22 апреля 2023 г. 20:47
Минобороны: азербайджанские военнослужащие подорвались на мине, произведённой в Армении

Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине, произведённой в Армении.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Был произведён осмотр территории, где 22 апреля примерно в 17:00 военный грузовик Азербайджанской Армии, перевозивший средства обеспечения на наши позиции, расположенные на высотах в окрестностях населённого пункта Аллахгулулар, подорвался на мине, заложенной армянами", - говорится в информации.

В ведомстве отметили, что в ходе поисковых работ, проведённых инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии, на этой территории было обнаружено несколько противотанковых и большое количество противопехотных мин, произведённых в Армении в 2021 году.

"Ещё раз заявляем, что перевозка военных грузов из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана должна быть немедленно прекращена, незаконные армянские вооружённые формирования должны быть в кратчайшие сроки выведены с нашей территории", - добавили в Минобороны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Hərbçilərimiz Ermənistanda istehsal olunan minaya düşüb

Экслюзивные новости

МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi