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Азербайджанские военнослужащие, окончившие курс коммандос, получили сертификаты

Азербайджанские военнослужащие, окончившие курс коммандос, получили сертификаты По поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в Азербайджанской армии продолжаются мероприятия по дальнейшему повышению уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений.
Армия
2 июня 2022 г. 11:21
Азербайджанские военнослужащие, окончившие курс коммандос, получили сертификаты

По поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в Азербайджанской армии продолжаются мероприятия по дальнейшему повышению уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в соответствии с планом подготовки на текущий год состоялась церемония вручения сертификатов и беретов военнослужащим, успешно окончившим курс «Подготовки коммандос».

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На церемонии выпуска была подчеркнута значимость курсов «Подготовки коммандос», основанных на опыте Вооруженных сил Турции. Выступавшие особо отметили благотворное влияние подобных курсов на повышение профессионального уровня личного состава и пожелали военнослужащим успехов в дальнейшей службе.

Затем военнослужащим, успешно окончившим курс, были вручены сертификаты и береты, личный состав прошел перед трибуной торжественным маршем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda "Komando hazırlığı" kursu başa çatıb

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