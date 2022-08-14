Азербайджанские военнослужащие находятся с визитом в Иране

Военнослужащие Азербайджанской Армии находятся с визитом в Иране в целях участия в конкурсе «Снайперский рубеж», который состоится в городе Йезд в рамках «Армейских международных игр-2022».

Военнослужащие Азербайджанской Армии находятся с визитом в Иране в целях участия в конкурсе "Снайперский рубеж", который состоится в городе Йезд в рамках "Армейских международных игр-2022".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Представители команд-участниц ознакомились с территорией проведения соревнований, военнослужащим были даны инструкции. Личному составу были разъяснены правила безопасности, особенности и условия проведения состязаний.

Отметим, что в конкурсе "Снайперский рубеж" примут участие команды из Азербайджана, Беларуси, Китая, Ирана, Узбекистана, России и Зимбабве.