Азербайджанские военнослужащие на военных учениях в Грузии

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Тбилиси. 1 августа. REPORT.AZ/ 1 августа в Учебном центре в Вазиани, Грузия, состоялась церемония открытия многонациональных военных учений "Достойный партнер 2018".

Как сообщает грузинское бюро Report, на церемонии открытия приняли участие президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, министр обороны Леван Изория и другие официальные лица.

В учениях, которые продлятся до 15 августа, принимают участие до 3000 военнослужащих из 13 стран. В учениях принимают участие военнослужащие из Азербайджана, США, Великобритании, Грузии, Эстонии, Польши, Германии, Франции, Турции, Украины и Армении.

Цель учений заключается в повышении безопасности и стабильности в регионе, усовершенствовании боевых возможностей и способностей в оборонительных и наступательных операциях, развитии взаимной согласованности с военнослужащими НАТО и стран-партнеров.

Учения в Грузии проходят уже в пятый раз.