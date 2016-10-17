Азербайджанские военнослужащие принимают участие на мероприятии НАТО

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Представители Вооруженных сил Азербайджана принимают участие в международных мероприятиях.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны.

Как сообщили из министерства, экспертная встреча по Силам Амфибии пройдет в Бриндизи (Италия) с 17-го по 20-ое октября, базовый курс по докладам в сфере материально-технического обеспечения состоится в Латине (Италия) с 17-го по 21-ое октября, встреча постоянной группы экспертов тыла стран-партнеров НАТО пройдет в Скопье (Македония) с 17-го по 21-ое октября, курсы по борьбе с первичным оружием массового поражения пройдут в Земянске Костолани (Словакия) с 17-го по 23-е октября, базовые курсы для штабных офицеров медицинской службы пройдут в Каунасе (Литва) с 17-го по 27-ое октября, учебный курс по планированию и оценке операций по поддержанию мира пройдут в Вышкове (Чехия) с 17-го по 28-ое октября.

В мероприятиях принимают участие представители Вооруженных сил Азербайджана.