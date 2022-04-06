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Азербайджанские военнослужащие готовятся к международным учениям "Эфес-2022"

Азербайджанские военнослужащие готовятся к международным учениям "Эфес-2022" По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа, направленная на повышение профессионализма личного состава Азербайджанской армии.
Армия
6 апреля 2022 г. 10:08
Азербайджанские военнослужащие готовятся к международным учениям Эфес-2022

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа, направленная на повышение профессионализма личного состава Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках подготовки к международным учениям "Эфес-2022" азербайджанские военнослужащие выполнили задачи по проникновению в тыл противника морским путем, разминированию береговой линии, штурму прибрежных военных объектов условного противника и обезвреживанию террористов.

Международные учения "Эфес-2022" пройдут в Измире (Турция) в мае-июне 2022 года. Учения планируется провести в четыре этапа.

Также в течение текущего года предусмотрено участие военнослужащих Азербайджана в различных международных тренингах и семинарах, в том числе конференциях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları icra ediblər

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