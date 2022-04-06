Азербайджанские военнослужащие готовятся к международным учениям "Эфес-2022"

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа, направленная на повышение профессионализма личного состава Азербайджанской армии.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В рамках подготовки к международным учениям "Эфес-2022" азербайджанские военнослужащие выполнили задачи по проникновению в тыл противника морским путем, разминированию береговой линии, штурму прибрежных военных объектов условного противника и обезвреживанию террористов.
Международные учения "Эфес-2022" пройдут в Измире (Турция) в мае-июне 2022 года. Учения планируется провести в четыре этапа.
Также в течение текущего года предусмотрено участие военнослужащих Азербайджана в различных международных тренингах и семинарах, в том числе конференциях.