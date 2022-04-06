Азербайджанские военнослужащие готовятся к международным учениям "Эфес-2022"

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа, направленная на повышение профессионализма личного состава Азербайджанской армии.

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа, направленная на повышение профессионализма личного состава Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках подготовки к международным учениям "Эфес-2022" азербайджанские военнослужащие выполнили задачи по проникновению в тыл противника морским путем, разминированию береговой линии, штурму прибрежных военных объектов условного противника и обезвреживанию террористов.

Международные учения "Эфес-2022" пройдут в Измире (Турция) в мае-июне 2022 года. Учения планируется провести в четыре этапа.

Также в течение текущего года предусмотрено участие военнослужащих Азербайджана в различных международных тренингах и семинарах, в том числе конференциях.