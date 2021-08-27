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Азербайджанские танкисты приняли участие в Танковом биатлоне в Москве

Азербайджанские танкисты приняли участие в Танковом биатлоне в Москве Азербайджанские танкисты приняли участие в Танковом биатлоне-2021 в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021". Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступило Министерство обороны России.
Армия
27 августа 2021 г. 16:29
Азербайджанские танкисты приняли участие в Танковом биатлоне в Москве

Азербайджанские танкисты приняли участие в Танковом биатлоне-2021 в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021". Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступило Министерство обороны России.

Конкурс "Танковый биатлон" позволил зрителям увидеть динамические показы боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) видов и родов войск Вооруженных сил Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана и других стран.

По словам азербайджанских танкистов, принимать участие в мероприятиях подобного рода и представлять вооруженные силы страны за ее пределами после победы во II Карабахской войне заставляют ощутить особенное чувство гордости.

Руководитель команды полковник Эхтибар Алиев остался довольным своими подопечными, однако отметил, что результаты могли бы быть ещё лучше. Он также выразил благодарность организаторам мероприятия.

Также в специальном шатре "Дом дружбы" был представлен азербайджанский стенд с книгами на азербайджанском языке и портретами великих культурных деятелей Азербайджана.

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